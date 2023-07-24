Парламент Израиля одобрил в последнем чтении резонансный законопроект о судебной реформе

Парламент Израиля в окончательном чтении ратифицировал законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда страны. Об этом информирует Reuters.

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По данным агентства, законопроект о реформе национальной судебной системы ранее вызвал массовые протесты по всей стране.

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

В конце апреля протесты против судебной реформы захлестнули весь Израиль. Демонстрации проходили в различных городах страны накануне открытия летней сессии парламента. Люди выражали свое несогласие политикой Нетаньяху и судебной реформы.