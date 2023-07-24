На Украине начали расследование из-за обхода санкций российскими банкирами

СБУ начала расследовать дело о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти украинские и западные экономические санкции.

При этом, как сообщает ТАСС, фамилии бизнесменов не указываются. В сообщении СБУ утверждается, что «спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса».

Обход позволил бы выводить средства из страны и использовать их в России, «где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании».