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На Украине начали расследование из-за обхода санкций российскими банкирами

СБУ начала расследовать дело о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти украинские и западные экономические санкции.

На Украине начали расследование из-за обхода санкций российскими банкирами
© РИА Новости

При этом, как сообщает ТАСС, фамилии бизнесменов не указываются. В сообщении СБУ утверждается, что «спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса».

Обход позволил бы выводить средства из страны и использовать их в России, «где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании».

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют национализировать Sense Bank, который является бывшим Альфа-банк Украина.