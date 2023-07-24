Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах

Сильный взрыв произошел в городе Сумы на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

Уточняется, что сейчас в Сумской области работают силы ПВО. Воздушная тревога в области продолжается. Взрывы в Сумской области были слышны и 23 июля.

Ранее в Сумской, а также Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Одесской области Украины произошли новые взрывы. Кроме того, взрывы были слышны в районе поселка Затока на юге региона. Как уточняется, там находится железнодорожный мост, а также грузовые терминалы.