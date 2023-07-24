Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российского журналиста на Украине

"Я сожалею о гибели Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены. Я вновь призываю к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта", - заявила она.