На Украине заподозрили в госизмене депутата запрещенной партии

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в государственной измене депутата запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По Александре Пономареве. В СБУ уточнили, что депутат якобы сотрудничал с Россией. Согласно заявлению ведомства, он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству и открыл счета в местных филиалах банковских учреждений.

«По имеющейся информации, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники России», — пишет СБУ.

Отмечается, что решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения, ему грозит до 15 лет лишения свободы.