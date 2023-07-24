Нетаньяху собрался на заседание вопреки запретам врачей

Нетаньяху после установки кардиостимулятора собрался на заседание вопреки запретам врачей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром в понедельник, 24 июля, был выписан из больницы после того, как днем ранее ему установили кардиостимулятор. По словам врачей, этот медицинский прибор необходим политику, перенесшему потенциально смертельную остановку сердца.
Нетаньяху заявил, что планирует сегодня отправиться в кнессет (парламент страны) для ключевого голосования по законопроекту о пересмотре судебной системы, несмотря на настоятельные рекомендации находиться дома и отдыхать. Спустя почти три часа после выписки из больницы премьер-министр еще не прибыл в кнессет, уточняет Times of Israel. В некоторых сообщениях местных СМИ утверждалось, что врачи рекомендовали Нетаньяху отдых в течение 48 часов, в то время как в других говорилось, что ему просто посоветовали не перенапрягаться.
Врачи, имплантировавшие кардиостимулятор рано утром в воскресенье, позже обнаружили, что Нетаньяху перенес потенциально опасную для жизни "кратковременную остановку сердца". По их словам, подкожный кардиомонитор, имплантированный неделю назад, зарегистрировал опасность и выдал предупреждение, что побудило Нетаньяху к немедленной госпитализации и установке кардиостимулятора. Несмотря на протоколы, требующие от премьер-министров предавать огласке ежегодный отчет о состоянии здоровья, Нетаньяху не публиковал его с 2016 года.
В понедельник днем в кнессете пройдет первое голосование по законопроекту, который ограничит полномочия Верховного суда по отмене решений правительства. Критики рассматривают "закон о справедливости" как угрозу израильской демократии, сообщает Al Jazeera. С начала года в Израиле прошли более 15 масштабных протестных маршей, на последнем из которых только в Тель-Авиве собралось около 200 тысяч человек. С просьбой не принимать спорный закон к Нетаньяху накануне голосования обратился президент США Джо Байден.
По мнению ортодоксальной правящей коалиции Израиля, "капитальный ремонт" судебной системы необходим, чтобы обуздать то, что представители политического объединения называют чрезмерными полномочиями назначаемых, а не избираемых судей. Критики этой идеи говорят, что такой план разрушит систему сдерживания в стране и поставит ее на путь авторитарного правления.
Большое число военных резервистов в ключевых подразделениях ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) заявило, что прекратит приходить на службу, если план Нетаньяху будет принят и вступит в силу. 10 тысяч резервистов объявили о приостановке службы в субботу вечером, по данным протестной группы "Братья по оружию", представляющей отставных солдат. Более тысячи военнослужащих ВВС, включая сотни пилотов, объявили о подобном намерении. Неясно, какие меры будут приняты в отношении резервистов, не явившихся на добровольную службу. ЦАХАЛ заявил, что будет рассматривать каждый случай индивидуально, включая возможное отстранение от должности, увольнение или тюремное заключение.