Нетаньяху собрался на заседание вопреки запретам врачей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром в понедельник, 24 июля, был выписан из больницы после того, как днем ранее ему установили кардиостимулятор. По словам врачей, этот медицинский прибор необходим политику, перенесшему потенциально смертельную остановку сердца.

© Российская Газета

Нетаньяху заявил, что планирует сегодня отправиться в кнессет (парламент страны) для ключевого голосования по законопроекту о пересмотре судебной системы, несмотря на настоятельные рекомендации находиться дома и отдыхать. Спустя почти три часа после выписки из больницы премьер-министр еще не прибыл в кнессет, уточняет Times of Israel. В некоторых сообщениях местных СМИ утверждалось, что врачи рекомендовали Нетаньяху отдых в течение 48 часов, в то время как в других говорилось, что ему просто посоветовали не перенапрягаться.

Видео дня

Врачи, имплантировавшие кардиостимулятор рано утром в воскресенье, позже обнаружили, что Нетаньяху перенес потенциально опасную для жизни "кратковременную остановку сердца". По их словам, подкожный кардиомонитор, имплантированный неделю назад, зарегистрировал опасность и выдал предупреждение, что побудило Нетаньяху к немедленной госпитализации и установке кардиостимулятора. Несмотря на протоколы, требующие от премьер-министров предавать огласке ежегодный отчет о состоянии здоровья, Нетаньяху не публиковал его с 2016 года.

В понедельник днем в кнессете пройдет первое голосование по законопроекту, который ограничит полномочия Верховного суда по отмене решений правительства. Критики рассматривают "закон о справедливости" как угрозу израильской демократии, сообщает Al Jazeera. С начала года в Израиле прошли более 15 масштабных протестных маршей, на последнем из которых только в Тель-Авиве собралось около 200 тысяч человек. С просьбой не принимать спорный закон к Нетаньяху накануне голосования обратился президент США Джо Байден.

По мнению ортодоксальной правящей коалиции Израиля, "капитальный ремонт" судебной системы необходим, чтобы обуздать то, что представители политического объединения называют чрезмерными полномочиями назначаемых, а не избираемых судей. Критики этой идеи говорят, что такой план разрушит систему сдерживания в стране и поставит ее на путь авторитарного правления.