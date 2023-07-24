Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване

Не менее девяти человек получили ранения из-за взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Как сообщает Центральное информагентство острова, инцидент произошел на объекте в городе Цзилун в понедельник, 24 июля.

По информации агентства, взрыв произошел во время технической проверки боеприпасов для 120-мм минометов. Два человека получили тяжелые ранения, сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей в больнице.

Командование 6-го армейского корпуса Национальной армии в пресс-релизе подчеркнуло, что занимается расследованием инцидента. Там попросили оказать раненым солдатам и офицерам наилучшую медицинскую помощь.