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«Мужество и находчивость украинцев не компенсировали недостаток вооружения»

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Западные военные эксперты осознавали, что у Киева нет необходимого вооружения — от снарядов до боевых самолетов — и достаточной подготовки войск, чтобы вытеснить россиян в ходе масштабного контрнаступления. При этом они надеялись на то, что «мужество и находчивость украинцев возьмут верх», пишет американское издание The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что атакующие должны превосходить по численности противника как минимум в три раза, однако у Киева нет таких ресурсов, в том числе необходимого превосходства в воздухе. При этом на фоне провала контранступления перед западными странами «встает тревожная перспектива затяжного конфликта», который потребует огромных вливаний, отмечается в статье.

Россия и США проверяют друг друга в Сирии

Американские военные заявили о том, что соглашения, которые были призваны минимизировать вероятность катастрофы для летчиков из США и России в Сирии, формально остаются в силе, однако россияне «совершают опасные и агрессивные маневры». В том, происходит в небе над Сирией, разбиралось американское издание Newsweek.

По данным военного командования США, за последние 12 дней произошло пять инцидентов с участием российских и американских летчиков. В частности, российский самолет Су-35 приблизился к пилотируемому самолету-разведчику МС-12 ВВС США и заставил его экипаж лететь в турбулентности. При этом издание задается вопросом, «почему американцы вообще остаются в Сирии», несмотря на то, что цели военной операции уже выполнены.

«Пока США находятся в Сирии, все эти инциденты в воздухе продолжатся», - констатируют журналисты.

Жара, ураганы и ливни обрушились на Европу

Погода этим летом, которое уже назвали «адским», испытывает европейские страны на прочность. Так, воздух на Сицилии прогрелся до 46 °С, жара также обрушилась на Грецию, а жители Мальты вынуждены спать на улице из-за жаркой погоды и перебоев с подачей электричества, сообщает Politico.

Центр координации действий в экстремальных ситуациях (ERCC) при Еврокомиссии заявил, что экстремальные температуры ожидаются на юге Италии, юго-западе Хорватии и западе Сербии. При этом Италию и Словению накрыли ливни и град. А туристы начали корректировать свои планы с учетом погоды, и все чаще «ищут менее загруженные направления с умеренными температурами», такие как Болгария, Ирландия или Нидерланды.

Польша объявила об открытии ремонтного центра для «леопардов»

В Польше завершено строительство центра по ремонту немецких танков Leopard, поставляемых на Украину. Об этом объявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет немецкий телеканал N-TV.

«Ремонтный центр в Гливицах работает! Первые два «Леопарда» уже прибыли на завод «Бумар» из Украины», - написал Блащак в Twitter.

Это объявление было сделано на фоне разногласий с Германией. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус критиковал польскую сторону за слишком медленную работу по возведению ремонтного центра. Также недовольство немцев вызывали завышенные ценовые ожидания поляков. В СМИ даже появилась информация о том, что Германия выходит из соглашения с Польшей.

Фонд национального благосостояния Норвегии превращает нефть в кроны

Фонд национального благосостояния Норвегии, инвестиции в который начались в 1996 году, увеличил активы в 330 раз и достиг 1,3 триллиона евро. Норвежцам удалось создать один из лучших государственных инвестиционных фондов в мире, благодаря разумной, простой и доступной инвестиционной политике, пишет Les Echos.