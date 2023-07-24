В ООН призвали Украину и РФ присоединиться к Конвенции против кассетных боеприпасов

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что УВКПЧ не может прокомментировать инцидент с гибелью российского военного корреспондента Ростислава Журавлева в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, но призывает прекратить использование кассетных боеприпасов.

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По словам Уртадо, такого вида боеприпасы разбрасывают на большой территории некрупные, часто яркие или разноцветные бомбы, многие из которых не детонируют сразу, но могут убивать и калечить в течение последующих лет.

«Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено», — заявила представитель ООН в интервью РИА Новости.

Уртадо добавила, что УВКПЧ ООН призывает Россию и Украину присоединиться к более чем 100 государствам, которые ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, полностью запрещающим их применение.

23 июля Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Запорожской области, из-за которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а также получили ранения корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.