Сын Байдена звонил ему десятки раз ради привлечения зарубежных инвесторов

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на бывшего делового партнера Байдена-младшего Девона Арчера.

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Арчер должен будет свидетельствовать перед комитетом по надзору Палаты представителей, возглавляемым республиканцами. Отмечается, что бывший деловой партнер расскажет об использовании сыном президента влияния своего отца на иностранных инвесторов, в том числе из России и Украины.

По словам Арчера, Хантер Байден использовал своего отца в качестве козыря на более чем четверти деловых встреч. «Байден-старший всегда лишь расплывчато общался с иностранными деловыми партнерами своего сына, обмениваясь любезностями и вежливо болтая с ними», — сказано в публикации.