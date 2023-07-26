Блинкен назвал политику Китая хищнической

Китай стоит за хищнической экономической деятельностью и инвестициями, которые могут подорвать надлежащее управление и способствовать коррупции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тонгу для открытия американского посольства, сообщает South China Morning Post (SCMP).

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Глава американского внешнеполитического ведомства сделал предупреждение о помощи и инвестициях со стороны Пекина, указав, что они часто сопровождаются особенными условиями.

«По мере расширения участия Китая в делах региона его поведение, с нашей точки зрения, становится все более проблематичным», — заявил он.

Ранее Блинкен заявил, что весь мир хотел бы более ответственных отношений между Вашингтоном и Пекином.

«Есть четкий сигнал, который я слышу от всего мира, что и Соединенные Штаты, и Китай должны ответственно относиться к отношениям», — заявил он.