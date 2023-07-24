Бывшего главу Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата в России) Евгения Борисова задержали в Киеве. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

Ранее Борисову предъявили обвинение в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы. После этого экс-чиновник попытался скрыться от следствия, использовав «элементы конспирации». Активные поиски продолжались в течение двух дней, после чего мужчину обнаружили в украинской столице.

«Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залог», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что по данным следствия, во время действия военного положения члены семьи военкома по его поручению купили дорогие автомобили и недвижимость в Испании на общую сумму около 4 млн долларов. При этом официальные доходы семьи Борисова не могут покрыть такие расходы. Кроме того, в декабре прошлого года он вместе с родственниками уехал за границу, не имея на это официального разрешения.