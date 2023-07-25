СМИ: Словакия испытывает критический недостаток лекарств

Критическая ситуация со снабжением лекарствами сложилась в Словакии, в наибольшей опасности находятся диабетики, гипертоники и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил во вторник новостной портал idnes.cz.

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В республике с населением около 5,5 млн человек отсутствуют, в частности, инсулин и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Список лекарств, которые нельзя получить в стране, согласно порталу, может быть длинным. Сотрудники аптек утверждают, что столь критической ситуации со снабжением лекарствами в Словакии не было.

При этом, как отметил портал, особое беспокойство она вызывает у онкологических больных, страдающих от диабета, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Сложности со снабжением лекарствами в Словакии начались в период пандемии. После ее завершения прошло более года, но положение не изменилось к лучшему.

Словацкая фармацевтическая палата признает безысходность ситуации.

"Во многих случаях проблема отсутствия [лекарств] находится на границе ее решаемости", - проинформировала она портал.

Некоторые больные срочно нуждаются в лечебных препаратах и не могут ждать.

От возникшей ситуации страдают и дети. В аптеках отсутствуют, в частности, антибиотики для лечения несовершеннолетних пациентов. В списке дефицитных лекарств оказались ушные и глазные капли.