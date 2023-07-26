"Известия": в России в 2024 году появится ГОСТ на школьную форму

ГОСТ на одежду для школьников появится в России в 2024 году, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Роскачество.

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По информации издания, во втором полугодии 2024 года эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа.

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"Главная цель стандарта - не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов", - пояснили "Известиям" в Роскачестве.

Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий.

В ГОСТе, по информации газеты, будет указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, - единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды, она предназначена для ношения в общеобразовательных организациях. Вещи разделят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. В комплект формы для учащихся входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс, пояснила газета. Форма не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Среди требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность - способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, этот показатель указывает на степень аллергенности изделия.