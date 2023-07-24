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В двух районах Одессы начались экстренные отключения света

Часть жителей в двух районах Одессы остались без света из-за аварии на энергетическом объекте. Об этом сообщили в энергетической компании "ДТЭК".

В двух районах Одессы начались экстренные отключения света
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi

"В части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ДТЭК.

В компании добавили, что причина отключений - аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании.

В ночь на понедельник в Одесской области объявлялась воздушная тревога. После местное издание "Думская" сообщало о взрывах на юге региона.