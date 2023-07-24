Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в понедельник предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальмё , ей может грозить до шести месяцев тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебные документы.

"Мы не останемся в стороне и вместо этого физически остановим инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом. Мы возвращаем будущее", - написала Тунберг в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В 2023 году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением окружающей среды не предпринимается достаточно усилий.