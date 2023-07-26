Блинкен рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым главой МИД Китая

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Пекин намерен поддерживать Преторию с тем, чтобы ЮАР играла более важную роль на региональной и международной аренах. Об этом заявил во вторник глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай будет твердо стоять на стороне Южной Африки, поддерживать республику в ускорении ее развития и возрождения, а также в том, чтобы она играла более важную роль на региональной и международной аренах", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И, который ранее также был назначен на должность главы МИД КНР.

Дипломат выразил уверенность, что ЮАР успешно подготовится к саммиту БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет 22-24 августа, и будет активно координировать позиции всех сторон, чтобы достичь консенсуса в отношении развития и роста этой организации.