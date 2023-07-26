Блинкен рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что сможет конструктивно взаимодействовать с новым главой МИД Китая Ван И. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил во вторник в столице Тонги - городе Нукуалофа.

"Я знаю Ван И более десяти лет. Я неоднократно встречался с ним", - привело его слова Agence France-Presse. "Я рассчитываю, что мы сможем хорошо работать с ним, как это было в прошлом", - добавил Блинкен.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила на регулярном брифинге для журналистов, что отставка Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая и назначение на эту должность Ван И не отразится на приверженности Вашингтона углублению связей с Пекином. Такую же позицию изложил ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, Вашингтон считает важным поддерживать открытыми каналы связи с Китаем и будет взаимодействовать как с новым главой МИД КНР, так и с другими китайскими официальными лицами. Представитель Госдепартамента напомнил, что Энтони Блинкен уже имеет опыт личных встреч с Ван И, но не стал отвечать на вопросы относительно каких-либо международных поездок главы внешнеполитического ведомства, в рамках которых он теоретически сможет встретиться с китайским коллегой.