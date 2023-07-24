В Аризоне фары автомобилей плавятся из-за аномальной жары
На американский штат Аризона обрушилась аномальная жара. Воздух в штате прогревается до пугающей отметки в +50 градусов. Из-за такой температуры на припаркованных на улицах автомобилях начали плавиться фары.
Отметим, что такая температура в Аризоне держится на протяжении двух недель. С приходом ночи не становится легче — температура не опускается ниже +38 и воздух не успевает остыть.
Хозяева собак вынуждены покупать обувь для своих питомцев, в противном случае они могут получить ожог от раскаленного асфальта. А власти штата рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости.