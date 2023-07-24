В Аризоне фары автомобилей плавятся из-за аномальной жары

На американский штат Аризона обрушилась аномальная жара. Воздух в штате прогревается до пугающей отметки в +50 градусов. Из-за такой температуры на припаркованных на улицах автомобилях начали плавиться фары.

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Отметим, что такая температура в Аризоне держится на протяжении двух недель. С приходом ночи не становится легче — температура не опускается ниже +38 и воздух не успевает остыть.