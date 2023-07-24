Китай прокомментировал нападение на российских журналистов на Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области.

Она подчеркнула, что китайская сторона считает необходимым соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов, передает РИА Новости.

«Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов», - отметила Мао Нин.

По ее словам, Пекин всегда придерживался мнения, что диалог между сторонами - единственный возможный способ урегулирования конфликта на Украине.