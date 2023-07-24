Умер исполнитель суперхита Edelweiss, британский певец и актер Винс Хилл

Ушел из жизни британский певец и актер Винс Хилл, в первую очередь известный по шлягеру 1967 года Edelweiss (который в другом исполнении звучит в мюзикле "Звуки музыки").

Некролог опубликован на официальном сайте артиста. Отмечено, что Хилл "мирно скончался" в своем доме на 90-м году жизни. Причина не конкретизируется.

Хилл родился в Англии - Холбрукс, Ковентри. Карьеру начал с биг-бэндов и вокальных групп. В 1962-го работал сольно. За карьеру выпустил 25 студийных альбомов, в 1965-м подписав контракт с EMI. Его "Эдельвейс" продержался в чартах 17 недель.