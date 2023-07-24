В Норвегии коммуникационная платформа 12 министерств подверглась хакерской атаке

"Мы обнаружили неизвестную ранее уязвимость программы одного из наших поставщиков. Ею воспользовался неизвестный. Сейчас эту уязвимость мы устранили. Пока рано говорить что-либо о том, кто за этим стоит, а также о масштабе атаки. Наше обследование и расследование полиции даст на это ответ", - заявил директор СБО Эрик Хупе.