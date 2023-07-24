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МИД Китая прокомментировал нападение на журналистов РФ на Украине

Китайские власти требуют обеспечить безопасность мирных жителей на Украине, в том числе журналистов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее нападение на представителей СМИ РФ в Запорожской области.

Китай прокомментировал нападение на российских журналистов на Украине
© ТАСС

"Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов", - подчеркнула она на брифинге. Мао Нин указала, что передача американских вооружений Киеву - это безответственные действия.

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