Китай прокомментировал нападение на российских журналистов на Украине

Китайские власти требуют обеспечить безопасность мирных жителей на Украине, в том числе журналистов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя недавнее нападение на представителей СМИ РФ в Запорожской области.
"Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов", - подчеркнула она на брифинге. Мао Нин указала, что передача американских вооружений Киеву - это безответственные действия.