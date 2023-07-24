$90.38-0.47100.66-1.18

FT: Президент ЮАР воспользуется саммитом Россия – Африка для продвижения мирной инициативы

Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите Россия – Африка для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной африканскими лидерами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных южноафриканских чиновников.

FT назвала цель президента ЮАР на саммите Россия – Африка
© globallookpress.com

Financial Times, которая приводит слова южноафриканских чиновников, отметила, что президент ЮАР воспользуется присутствием на саммите для продвижения мирного плана, который он и еще три президента других африканских представили во время визитов в Киев и Москву в прошлом месяце, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине. В ходе встречи Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.