FT назвала цель президента ЮАР на саммите Россия – Африка

FT: Президент ЮАР воспользуется саммитом Россия – Африка для продвижения мирной инициативы
Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите Россия – Африка для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной африканскими лидерами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных южноафриканских чиновников.
Financial Times, которая приводит слова южноафриканских чиновников, отметила, что президент ЮАР воспользуется присутствием на саммите для продвижения мирного плана, который он и еще три президента других африканских представили во время визитов в Киев и Москву в прошлом месяце, передает РИА «Новости».
Напомним, в июне в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине. В ходе встречи Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.