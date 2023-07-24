FT назвала цель президента ЮАР на саммите Россия – Африка

Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите Россия – Африка для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной африканскими лидерами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных южноафриканских чиновников.

Financial Times, которая приводит слова южноафриканских чиновников, отметила, что президент ЮАР воспользуется присутствием на саммите для продвижения мирного плана, который он и еще три президента других африканских представили во время визитов в Киев и Москву в прошлом месяце, передает РИА «Новости».