Handelsblatt: Киев закупает для ВСУ топливо из российской нефти

Украина импортирует дизельное топливо из Венгрии и Турции, которые, в свою очередь, получают его из российской нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Украина покупает дизельное топливо из Венгрии и Турции, которое получают из российской нефти. В результате украинская военная техника преимущественно заправляется топливом из России», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что венгерская компания MOL в значительной степени зависит от российской нефти. За последние полгода эта компания удвоила экспорт топлива в Украину. Следовательно, украинская военная техника, в основном, заправляется топливом, полученным из российской нефти, заключили в материале.