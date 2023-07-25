В МИД Бразилии предложили способ решения ситуации на Украине

Бразилия не претендует на роль посредника в переговорном процессе по Украине, но готова поддержать любые мирные усилия по ситуации в этой стране. Об этом в интервью, опубликованном в понедельник изданием Congresso em Foco, заявил глава МИД южноамериканской республики Мауро Виэйра.

"Президент [Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва] уже много раз повторял, что нужно срочно начать говорить о мире, а не только о войне. Мы не являемся кандидатами в посредники, но неоднократно заявляли о готовности поддержать любые мирные усилия, а также о том, что [окончание] войны на Украине требует коллективных усилий многих стран. Одна-единственная страна не сможет решить эту задачу", - цитирует его издание.

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Как утверждает дипломат, в Бразилиа уже видят позитивные сдвиги в этом направлении.

"Наша цель, которая заключается в том, чтобы начали говорить о мире, постепенно реализуется. Достаточно взглянуть на усилия африканских государств, отправивших делегацию высокого уровня в Киев и в Москву, чтобы поговорить с обеими сторонами. Аналогичным образом действуют другие мировые лидеры", - пояснил он, напомнив, что мирный процесс по Украине обсуждался в ходе недавних контактов Лулы да Силвы с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Вместе с тем, подчеркивает Виэйра, положительная динамика в этом вопросе "зависит в первую очередь от вовлеченных сторон и их позиции в отношении переговоров".

Что касается возможности встречи Лулы да Силвы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, то она, по мнению дипломата, может состояться "при случае".

"Президент уже говорил по телефону как с Зеленским, так и с Путиным, [специальный помощник президента Бразилии по международным делам] Селсу Аморим уже был в Киеве и в Москве в качестве спецпосланника, я уже встречался с министрами иностранных дел обеих стран", - напомнил дипломат.