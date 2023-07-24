Трамп возмутился малыми объемами помощи ЕС для Украины

«Во-первых, я бы сказал Европе: "С вас причитается около 100 миллиардов долларов, вы должны заплатить.<...>. Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает [для Украины] очень мало», — возмутился он, добавив, что в случае переизбрания на пост президента он однозначно сможет добиться мирного урегулирования конфликта.