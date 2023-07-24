Нетаньяху выписали из больницы после установки кардиостимулятора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был выписан в понедельник из медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, где ему был установлен кардиостимулятор. Об этом сообщила канцелярия премьера.

Премьер был госпитализирован 22 июля, операция по установке кардиостимулятора была сделана в ночь на 23 июля. Утром того же дня радио Kan сообщило со ссылкой на медиков, что она прошла успешно.