Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов
Япония считает необходимым расширить список стран, которые станут частью Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки.
Таким образом власти Японии отреагировали на заявление Министерства обороны России об обстреле группы российских журналистов со стороны Вооруженных сил Украины. В результате инцидента пострадали 4 человека.
Исодзаки подчеркнул, что Япония будет настаивать на присоединении к Конвенции о запрете кассетных боеприпасов как можно большего числа государств.
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