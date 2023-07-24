$90.38-0.47100.66-1.18

Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов

Япония считает необходимым расширить список стран, которые станут частью Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов
© ТАСС

Таким образом власти Японии отреагировали на заявление Министерства обороны России об обстреле группы российских журналистов со стороны Вооруженных сил Украины. В результате инцидента пострадали 4 человека.

Исодзаки подчеркнул, что Япония будет настаивать на присоединении к Конвенции о запрете кассетных боеприпасов как можно большего числа государств.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости