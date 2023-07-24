Пока вы спали: атака беспилотников на Москву и взрывы в Одесской области

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Два беспилотника атаковали Москву

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Рано утром 24 июля два беспилотника атаковали Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было. В Министерстве обороны РФ считают, что это попытка Киева атаковать важные объекты в столице. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Движение транспорта по Комсомольскому проспекту и по проспекту Лихачева перекрыли, на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Южная группировка войск РФ отразила атаки штурмовых групп ВСУ на двух направлениях

Группировка «Юг» отразила атаки штурмовых групп армии Украины на лисичанском и александро-калиновском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, пишет ТАСС.

Начальник пресс-центра рассказал, что российские военнослужащие смогли поразить опять ротных опорных пунктов одной из бригад Вооруженных сил Украины в районе Спороного из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

СМИ сообщили о взрывах на юге Одесской области

На юге Одесской области слышны взрывы. Об этом пишет издание «Думская», передает ТАСС.

Согласно данным ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу. Прочие обстоятельства ситуации пока неизвестны.

В РФ начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов

В России начался прием заявок IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от Министерства цифрового развития РФ.

Как говорится в документе, сотрудники IT-компаний до 8 августа смогут подать заявки через «Госуслуги», а сами организации — отправить списки сотрудников до 11 августа.

Для отсрочки у сотрудников IT-компаний должно быть российское гражданство и высшее образование по специальности, также им требуется подходить по возрасту — принимаются заявления людей от 18 до 27 лет.

Министр обороны Польши заявил о создании саперного батальона на северо-востоке страны

Саперный батальон появится на северо-востоке Польши в городе Августов в Сувалкском коридоре. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает ТАСС.