Пока вы спали: атака беспилотников на Москву и взрывы в Одесской области
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Два беспилотника атаковали Москву
Рано утром 24 июля два беспилотника атаковали Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было. В Министерстве обороны РФ считают, что это попытка Киева атаковать важные объекты в столице. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Движение транспорта по Комсомольскому проспекту и по проспекту Лихачева перекрыли, на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.
Южная группировка войск РФ отразила атаки штурмовых групп ВСУ на двух направлениях
Группировка «Юг» отразила атаки штурмовых групп армии Украины на лисичанском и александро-калиновском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, пишет ТАСС.
Начальник пресс-центра рассказал, что российские военнослужащие смогли поразить опять ротных опорных пунктов одной из бригад Вооруженных сил Украины в районе Спороного из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
СМИ сообщили о взрывах на юге Одесской области
На юге Одесской области слышны взрывы. Об этом пишет издание «Думская», передает ТАСС.
Согласно данным ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу. Прочие обстоятельства ситуации пока неизвестны.
В РФ начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов
В России начался прием заявок IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от Министерства цифрового развития РФ.
Как говорится в документе, сотрудники IT-компаний до 8 августа смогут подать заявки через «Госуслуги», а сами организации — отправить списки сотрудников до 11 августа.
Для отсрочки у сотрудников IT-компаний должно быть российское гражданство и высшее образование по специальности, также им требуется подходить по возрасту — принимаются заявления людей от 18 до 27 лет.
Министр обороны Польши заявил о создании саперного батальона на северо-востоке страны
Саперный батальон появится на северо-востоке Польши в городе Августов в Сувалкском коридоре. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает ТАСС.
«Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — написал он на своей странице в Twitter и заверил, что в ближайшее время сообщит о новых инвестициях.