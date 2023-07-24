Трамп обвинил Байдена в раскрытии важного секрета США

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News подверг критике действующего главу государства Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона.
По его словам, сейчас для США настало самое опасное время в истории из-за рисков применения ядерного оружия, а пост президента занимает человек, который «не понимает, что делает».
«Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов», — заявил Трамп.
Он утверждает, что в конце его каденции военные склады в Соединенных Штатах были «забиты до краев».
«Мы все это отдали. Если ты все это раздал – это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, — рассказать об этом всему миру», — заявил политик.
Он указал, что Байден рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у США нет боеприпасов.
«Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?» — добавил Трамп.
Ранее Байден заявил, что у Соединенных Штатов закончились боеприпасы для отправки Украине.