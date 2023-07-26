Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16

Вашингтону и его западным союзникам пока не удалось окончательно достичь договоренности по ряду вопросов об обучении пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, из-за этого получение Киевом самолетов задерживается. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американских должностных лиц.

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Как говорится в материале, хотя Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 государств в поддержку подготовки ВС Украины, пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолеты Киеву.

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Также сторонам необходимо решить, где именно будут проходить подготовку украинские летчики. Среди вариантов — американский город Тусон (штат Аризона), однако, утверждают источники, «эта идея не получила особого развития». Другой план предусматривает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев «где-то за пределами страны». Не исключены оба варианта, но окончательное решение пока не принято. Партнеры взаимодействуют, чтобы «определить наиболее практичный путь реализации данного плана».

При этом, пишет издание, «коалиция уже предприняла ряд шагов для начала подготовки». Так, аэрокосмическая подрядная компания Draken International начала принимать на работу отставных военных летчиков для обучения украинцев на объекте, который сейчас строят в Румынии. Еще один «центр подготовки», вероятно, будет создан в Дании.

По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, европейские союзники США надеются начать подготовку в течение лета, вероятнее всего в Европе. Также летную подготовку украинских летчиков намерена начать и Великобритания. Однако на вопрос о каких-либо поставках самолетов или дополнительных сроках она не ответила.

В материале отмечается, что для начала подготовки к применению F-16 Госдепартамент должен официально одобрить передачу учебных материалов, в том числе инструкции по эксплуатации и летные тренажеры. Пока это разрешение не было дано.

Американские чиновники считают, что истребители поступят не раньше весны. Один из источников добавил, что «возможно, к концу года некоторые пилоты будут выполнять учебные полеты», однако, полагает он, Киев вряд ли начнет применять F-16 до весны.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями США F-16 начнется в августе текущего года. Он также выразил надежду, что украинские пилоты смогут использовать истребители в небе над Украиной уже к весне 2024 года.

16 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что подготовка украинских летчиков к управлению истребителями F-16 в странах Евросоюза может стартовать через пару недель. Госсекретарь США Энтони Блинкен позже пообещал, что Вашингтон направит Украине истребители F-16, однако их поставка может занять несколько месяцев.