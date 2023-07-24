Индонезия заявила, что дедолларизация АСЕАН не связана с поддержкой России

Намерение государств АСЕАН заменить доллар местной валютой не связано с поддержкой России этой инициативы. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Индонезии, пишет РИА Новости со ссылкой на портал HalloIndo.

Агентство напоминает, что Россия поддерживает попытки стран-участниц АСЕАН по усилению использования местных валют в регионе и постепенному избавлению от международных валют, в том числе доллара США, чтобы избежать воздействия мирового экономического кризиса. Москва также готова к сотрудничеству с АСЕАН по продвижению местных валют, указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия в ответ на это заявление отметил, что использование валют государств из состава АСЕАН никак не связано с поддержкой России. По его словам, план по отказу от международных валют был составлен заранее, и его нынешняя реализация не зависит от мнения РФ.

«Это вообще не должно быть связано с проблемами глобального масштаба, потому что, конечно, у АСЕАН есть своя точка зрения и свой механизм», — подчеркнул он.