Министр обороны Украины связал мечты о вступлении в НАТО с юбилеем альянса

Украину могут принять в НАТО уже в 2024 году. Такое предположение выдвинул министр обороны страны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

Следующий саммит НАТО запланирован на июль 2024 года, это будет 75-летняя годовщина создания Североатлантического альянса.

«Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз», — сказал он.

Резников добавил, что Украина может стать частью НАТО только после завершения военного конфликта, и пояснил, что получить «единодушное одобрение» от всех участников альянса до этого момента невозможно.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря НАТО созвать совет Украина–НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору. Затем глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску проинформировала, что заседание совета для обсуждения возникшей ситуации пройдет 26 июля на уровне постоянных представителей.