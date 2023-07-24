Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» НАТО. По его словам, членство в альянсе нужно не украинцам, а киевским властям.

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Он прокомментировал заявления Киева о том, что Североатлантический альянс способен обеспечить государству безопасность.

«Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима Зеленского или такого же режима, который придет на его смену», — подчеркнул экс-премьер.

Азаров уточнил, что имеет в виду проамериканский режим, который, по его мнению, представляет собой администрация украинского лидера Владимира Зеленского.

Экс-премьер добавил, что о гарантиях безопасности можно договориться только с теми властями, которые будут учитывать интересы украинского народа. Он заключил, что членство Украины в НАТО не нужно гражданам, поскольку они «прекрасно жили» и без альянса.