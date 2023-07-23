В Ираке высказались об убийстве российского журналиста украинскими военными

Убийство украинскими военными российского корреспондента Ростислава Журавлева является нарушением международного права. Об этом заявил глава иракской правозащитной группы «Защитники» Али аль-Баяти, пишет РИА Новости .

Он напомнил, что согласно международному законодательству, конфликтующие стороны должны обеспечивать защиту гражданских лиц и работников определенных сфер, таких как здравоохранение, СМИ.