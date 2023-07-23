В Ираке высказались об убийстве российского журналиста украинскими военными
Убийство украинскими военными российского корреспондента Ростислава Журавлева является нарушением международного права. Об этом заявил глава иракской правозащитной группы «Защитники» Али аль-Баяти, пишет РИА Новости.
Он напомнил, что согласно международному законодательству, конфликтующие стороны должны обеспечивать защиту гражданских лиц и работников определенных сфер, таких как здравоохранение, СМИ.
«Любое нарушение этого является нарушением международного права», — высказался он о нападении на журналистов.
Автомобиль, в котором находился Журавлев, попал под обстрел, когда следовал из города Васильевка, объяснил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий. Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.