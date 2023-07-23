МИД Британии направил группу быстрого реагирования на Родос

Министерство иностранных дел Великобритании на фоне пожаров отправили на греческий остров Родос группу быстрого развертывания для поддержки соотечественников. Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства сообщает Reuters.

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По данным агентства, группа включает пять сотрудников МИД Британии, а также четырех сотрудников Красного креста.

Всех их разместят в аэропорту Родоса, чтобы они могли оказать необходимую помощь с документами тем, кому она требуется. Вместе с тем, члены группы будут помогать гражданам налаживать связь с греческими властями и туроператорами.