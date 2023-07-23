Стало известно о проблемах контрразведки Германии

Немецкая военная контрразведка (MAD) осуществляет постоянные проверки личного состава немецкой армии в целях обнаружения врагов государства. Это является одной из ее ключевых задач, пишет Bild am Sonntag.

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Вместе с тем, отмечает автор статьи, с этой задачей контрразведка не справляется, чем ставит немецкую армию под угрозу.

Это обусловлено тем, заметил обозреватель, что проверка на три уровня доступа может длиться до 1,5 лет.

В настоящее время на проверке у MAD находится 69 687 из 253 тысяч личных дел сотрудников и военнослужащих бундесвера.

Эта цифра не сокращается, отметил эксперт, а наоборот, постоянно растет. В частности, в апреле количество дел на проверке составляло только 66 тысяч.