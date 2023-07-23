Анонсировано заседание с Эрдоганом по ситуации с зерновой сделкой

Президент Турции обсудит с правительством возможность возобновить зерновую сделку. Заседание назначено на понедельник, 24 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

«В повестку заседания кабинета министров в понедельник включен вопрос зерновой сделки», - сказал источник.

По его словам, будут обсуждены имеющиеся варианты, выслушаны предложения, как можно возобновить черноморскую инициативу.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. Минобороны РФ заявило, что все суда, двигающиеся в порты, контролируемые Киевом, с полуночи 20 июля рассматриваются как перевозчики военных грузов. Эти корабли будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Агентство Bloomberg опросило представителей бизнеса, занятых в грузоперевозках. Они заявили что «никто в здравом уме не отправит суда по небезопасным морским маршрутам».