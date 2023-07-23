США не увидели необходимости в снятии санкций с министра обороны Китая

"Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, эти санкции не препятствуют контактам министров. Практических препятствий нет. Это политическое решение, которое остается за Китаем, - вступать в контакты или нет", - сказал он в ответ на вопрос, готов ли Вашингтон снять санкции с Ли Шанфу, чтобы побудить Пекин к диалогу между военными.