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В США заявили о бессилии при действиях российских истребителей в Сирии

В США заявили о бессилии при попытках сдержать действия российских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщает Fox News.

В США заявили о бессилии при действиях российских истребителей в Сирии
© РИА Новости

Главный редактор журнала Long War Journal Блин Роджио считает, что любое прямое столкновение американских военных с российскими войсками приведет к эскалации. По его словам, США не могут сдерживать действия российской стороны.

Бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин утверждает, что Вашингтон не должен воевать с Москвой. Он также подчеркнул, что возможности США при попытках сдержать Россию сильно ограничены.

Рубин предположил, что Москва продолжит испытывать Соединенные Штаты, а также заявил о еще большем разрыве связей между двумя государствами после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

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До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что американская сторона не видит свидетельств того, что периодически возникающие в Сирии между ВС РФ и США трения связаны с Украиной, и не считает нужным преувеличивать значение таких ситуаций.

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