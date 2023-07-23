В США заявили о бессилии при действиях российских истребителей в Сирии

В США заявили о бессилии при попытках сдержать действия российских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщает Fox News.

Главный редактор журнала Long War Journal Блин Роджио считает, что любое прямое столкновение американских военных с российскими войсками приведет к эскалации. По его словам, США не могут сдерживать действия российской стороны.

Бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин утверждает, что Вашингтон не должен воевать с Москвой. Он также подчеркнул, что возможности США при попытках сдержать Россию сильно ограничены.

Рубин предположил, что Москва продолжит испытывать Соединенные Штаты, а также заявил о еще большем разрыве связей между двумя государствами после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.