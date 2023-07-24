В США заявили о намерении наладить отношения с Китаем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что весь мир хотел бы более ответственных отношений между Соединенными Штатами и Китаем, передает Bloomberg.

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По его словам, в последнее время Вашингтон стремится внести какую-то стабильность в отношения с Пекином. Ради этого глава Минфина США Джанет Йеллен и посланник по вопросам климата Джон Керри, а также другие представители Белого дома ездили в КНР.

Блинкен заверил, что это только начало развития диалога с Китаем.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин выразила надежду на то, что американские власти будут сотрудничать с китайскими, чтобы вернуть двусторонние отношения на правильный путь здорового и устойчивого роста.

Блинкен посетил Китай в середине июня.

В Совете Федерации заявляли, что Блинкену во время его визита не удалось добиться своей цели и возобновить линии военной связи между Пекином и Вашингтоном.