Блинкен анонсировал поставки F-16 на Украину

Истребители F-16 будут направлены на Украину, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CNN. Он добавил, что поставка самолетов займет несколько месяцев.

Решение о поставках не означает, заметил Блинкен, что истребители немедленно начнут принимать участие в боевых операциях.

Госсекретарь пояснил, что перед применением следует подготовить инфраструктуру, обучить экипажи, просчитать, где самолеты можно будет задействовать максимально эффективно.

Вместе с тем, отметил глава Госдепа, поставки истребителей на Украину будут осуществлены.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно предупреждали о недопустимости поставок истребителей F-16.