Блинкен анонсировал поставки F-16 на Украину
Истребители F-16 будут направлены на Украину, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CNN. Он добавил, что поставка самолетов займет несколько месяцев.
Решение о поставках не означает, заметил Блинкен, что истребители немедленно начнут принимать участие в боевых операциях.
Госсекретарь пояснил, что перед применением следует подготовить инфраструктуру, обучить экипажи, просчитать, где самолеты можно будет задействовать максимально эффективно.
Вместе с тем, отметил глава Госдепа, поставки истребителей на Украину будут осуществлены.
Напомним, что российские официальные лица неоднократно предупреждали о недопустимости поставок истребителей F-16.
В частности, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва будет воспринимать отправку этих самолетов как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.