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Зеленский объяснил, почему откладывал контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел начать контрнаступление весной, но ему помешало отсутствие западного оружия. Об этом пишет Politico.

Зеленский объяснил, почему откладывал контрнаступление
© globallookpress.com

«У нас были планы начать его весной. Но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточного количества боеприпасов и вооружения. Недостаточно бригад, должным образом обученных использовать это оружие», - сказал Зеленский.

Он отметил, что учебные тренировки ВСУ проводились за пределами Украины.

Задержка, по словам Зеленского, «дала России время для минирования и строительства нескольких линий обороны».

«Из-за этого замедляются темпы наших контрнаступательных действий. Мы не хотели терять своих людей, свой личный состав. И наши военнослужащие не хотели терять технику», - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западные кураторы Украины явно разочарованы результатами контрнаступления ВСУ.

Путин заявил Лукашенко о провале контрнаступления ВСУ

По его словам, западная техника, считавшаяся неуязвимой, горит, а российские солдаты выполняют свой долг перед Родиной мужественно и героически.

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