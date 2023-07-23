Зеленский объяснил, почему откладывал контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел начать контрнаступление весной, но ему помешало отсутствие западного оружия. Об этом пишет Politico.
«У нас были планы начать его весной. Но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточного количества боеприпасов и вооружения. Недостаточно бригад, должным образом обученных использовать это оружие», - сказал Зеленский.
Он отметил, что учебные тренировки ВСУ проводились за пределами Украины.
Задержка, по словам Зеленского, «дала России время для минирования и строительства нескольких линий обороны».
«Из-за этого замедляются темпы наших контрнаступательных действий. Мы не хотели терять своих людей, свой личный состав. И наши военнослужащие не хотели терять технику», - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западные кураторы Украины явно разочарованы результатами контрнаступления ВСУ.
По его словам, западная техника, считавшаяся неуязвимой, горит, а российские солдаты выполняют свой долг перед Родиной мужественно и героически.