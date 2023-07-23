Премьер Израиля рассказал о состоянии после перенесенной операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завтра появится в парламенте страны с вживленным стимулятором сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Нетаньяху из больничной палаты.

В воскресенье израильский премьер заявил, что после установки кардиостимулятора чувствует себя отлично. Они сказал, что завтра планирует приехать в кнессет, где продолжается обсуждение судебной реформы.

«Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам - депутатам Кнессета», - пообещал премьер в видеообращении из больницы.

Этой ночью Нетаньяху провели операцию по установке кардиостимулятора в клинике Тель-Авива. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. О дате выписки пока не объявлялось.

Врачи говорят, что после имплантации кардиостимулятора пациента обычно выписывают на вторые сутки. Современные приборы позволяют вести обычную жизнь, но в первые месяцы нельзя совершать резкие движения левой рукой и интенсивно заниматься спортом.