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В ЮАР хотят позволить иностранным лидерам находиться в стране, несмотря на арест МУС

В ЮАР начали разрабатывать юридический механизм, который позволит иностранным лидерам безопасно посещать страну, невзирая на ордеры, выданные Международным уголовным судом в Гааге.

В ЮАР хотят позволить иностранным лидерам находиться в стране, несмотря на арест МУС
© РИА Новости

Об этом сообщает южноафриканская газета TimesLIVE (перевод «Иносми»).

«Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы сделать то, что сделала Великобритания, а именно включить статью 98 устава МУС непосредственно в национальное законодательство», - заявил гендиректор МИД ЮАР Зейн Дангор.

Судьи МУС выдали ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, после чего против них были возбуждены уголовные дела в России.

Решения МУС не признают США, Китай, Россия и ряд других стран. Ранее в администрации президента ЮАР заявили, что Россию на саммите БРИКС представит глава МИД Сергей Лавров.

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