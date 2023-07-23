В ЮАР хотят позволить иностранным лидерам находиться в стране, несмотря на арест МУС

В ЮАР начали разрабатывать юридический механизм, который позволит иностранным лидерам безопасно посещать страну, невзирая на ордеры, выданные Международным уголовным судом в Гааге.

Об этом сообщает южноафриканская газета TimesLIVE (перевод «Иносми»).

«Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы сделать то, что сделала Великобритания, а именно включить статью 98 устава МУС непосредственно в национальное законодательство», - заявил гендиректор МИД ЮАР Зейн Дангор.

Судьи МУС выдали ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, после чего против них были возбуждены уголовные дела в России.