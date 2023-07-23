Названа причина смерти 22-летней модели Аннабель Хэм
Модель и звезда соцсетей Аннабель Хэм погибла из-за эпилептического припадка, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
Тело девушки было обнаружено в бухте Мобил (штат Алабама, США). Причина смерти не указывалась.
На фоне этого в СМИ появилось большое количество слухов, спекуляций, версий о причинах ее гибели.
Семья модели приняла решение опубликовать сведения о ее смерти. По словам родственников, девушка утонула в море во время эпилептического припадка.
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