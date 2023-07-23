Стало известно место жительства экс-президента Украины Януковича

«Думаю, что если бы это был дом Януковича, то он не стоял бы пустой. У него есть дом в Подмосковье, но где именно, я никогда не интересовался. К нему ездят бывший генпрокурор Украины Пшонка, бывший глава его администрации Клюев, Якименко (бывший начальник СБУ). Эти люди не общаются с прессой, и я с ними не общаюсь», — отметил экс-депутат Верховной Рады Украины, подчеркнув, что сейчас Янукович проживает в Подмосковье.