В Индии требуют удалить одну из сцен в фильме "Оппенгеймер"

«Нам не понятны мотивы и логика, которые стояли за этой ненужной сценой из жизни ученого. Но это прямое посягательство на религиозные убеждения миллиарда толерантных индусов. Это скорее похоже на войну против индуистской общины и практически является частью большого заговора антииндуистских сил», — добавил он.

По словам Махуркара, в Голливуде очень щепетильно относятся к тому, чтобы не оскорбить «систему ценностей обычного мусульманина», но при этом не проявляют ту же вежливость к индусам. Политик призвал режиссера удалить эту сцену из фильма во всем мире, а в случае игнорирования его просьбы он будет расценивать позицию режиссера как «преднамеренное нападение на индийскую цивилизацию».