Рогов: собор в Одессе поражён украинской ракетой ПВО

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Спасо-Преображенский собор в Одессе был поражён украинской ракетой.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, поступает достоверная информация от источников и жителей одесского региона, что Спасо-Преображенский собор был поражён из-за нештатно сработавшей ракеты ПВО Украины.

Киев, осознавая свою причастность к преступлению, стремится переложить вину на российскую сторону, добавил Рогов.

Он отметил, что одна из ракет системы ПВО Украины упала в Одессе на многоквартирный дом.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины.